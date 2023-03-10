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Разведка США заявила, что только Россия обладает стратегическими гиперзвуковыми комплексами

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Только у России на вооружении стоят стратегические гиперзвуковые комплексы. Об этом заявил ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер.
Разведка США заявила, что только Россия обладает стратегическими гиперзвуковыми комплексами
  • Gettyimages.ru
  • © Christopher Sardegna

«Ещё одна система — SS-19 Mod 4 («Авангард») в 2018 году достигла начальных операционных возможностей и является единственной в мире размещённой гиперзвуковой системой стратегического назначения», — приводит РИА Новости его слова на слушаниях в конгрессе.

Фрайштлер добавил, что гиперзвуковые ракеты способны избегать сенсоров и оборонных систем, они представляют для США угрозу.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России ударили гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по ключевым элементам военной инфраструктуры Украины.

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