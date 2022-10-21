Российская электроторпеда ЭТ-1Э прошла испытания на атомных и дизельных подлодках
- Gettyimages.ru
Бензорук сообщил, что с точки зрения безопасности торпеда соответствует всем требованиям по безопасности размещения на носителях.
Преимуществом ЭТ-1Э являются её улучшенные эксплуатационные характеристики.
«За счёт этого обеспечивается полноцеховое функционирование: её можно запустить в цеху, «прогнать» все режимы работы, убедиться в том, что она нормально себя чувствует на всех эволюциях траектории и подтвердить её работоспособность», — сказал он.
Как уточняет агентство, электрическая торпеда может поражать любые надводные, подводные и береговые цели на расстоянии до 18 км в сложной помеховой обстановке. Также она применима на мелководье и подо льдом.
Бывший офицер армии США Брент Иствуд ранее сообщил, что современное вооружение подводных лодок России представляет серьёзную угрозу для США, у Вашингтона нет средств для его уничтожения.