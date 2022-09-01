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19fortyfive: подводное оружие России представляет серьёзную угрозу для США

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Современное вооружение подводных лодок России представляет серьёзную угрозу для США, у Вашингтона нет средств для его уничтожения. Об этом заявил бывший офицер армии США Брент Иствуд изданию 19fortyfive.
19fortyfive: подводное оружие России представляет серьёзную угрозу для США
  • РИА Новости

Он отметил атомную подлодку БС-329 «Белгород», которая оснащена самым продвинутым оборудованием. На её борту планируют разместить беспилотные подводные аппараты «Посейдон».

«Теперь у русских есть подводная лодка, которая вскоре может запускать торпеды с ядерными боеголовками и оснащена самыми современными ракетами, доступными для подводных лодок», — пишет Иствуд.

По его мнению, «Посейдоны» могут нанести значительный урон прибрежным городам государств НАТО. У западных стран, отмечает Иствуд, нет средств для уничтожения таких аппаратов.

8 июля стало известно, что подводная лодка «Белгород», которая может переносить беспилотные подводные аппараты «Посейдон», передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Соединённым Штатам очень не нравятся новейшие виды вооружений России, в том числе ядерный дрон «Посейдон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

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