В Дании допустили отправку танков Leopard на Украину весной

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен выразил надежду на отправку танков Leopard на Украину этой весной.

«Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает борьбу Украины за свою свободу. Мы по-прежнему надеемся, что сможем поставить первые танки этой весной», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Поульсен в интервью Датскому радио допустил возможность поставок Украине истребителей.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете Pais подтвердил, что поставка странами Запада истребителей Украине сейчас не обсуждается.