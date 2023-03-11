В Дании допустили отправку танков Leopard на Украину весной
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«Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает борьбу Украины за свою свободу. Мы по-прежнему надеемся, что сможем поставить первые танки этой весной», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее Поульсен в интервью Датскому радио допустил возможность поставок Украине истребителей.
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете Pais подтвердил, что поставка странами Запада истребителей Украине сейчас не обсуждается.