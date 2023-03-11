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В Дании допустили отправку танков Leopard на Украину весной

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Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен выразил надежду на отправку танков Leopard на Украину этой весной.
В Дании допустили отправку танков Leopard на Украину весной
  • Gettyimages.ru

«Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает борьбу Украины за свою свободу. Мы по-прежнему надеемся, что сможем поставить первые танки этой весной», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Поульсен в интервью Датскому радио допустил возможность поставок Украине истребителей.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете Pais подтвердил, что поставка странами Запада истребителей Украине сейчас не обсуждается.

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