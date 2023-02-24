В Дании не исключили поставок истребителей на Украину
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«Я не хочу отрицать, что в какой-то момент может возникнуть необходимость рассмотреть отправку истребителей», — цитирует его ТАСС.
По словам Поульсена, Дания готова будет передать самолёты при условии, что это сделают и другие страны, однако подчеркнул, что пока никаких решений на этот счёт не принималось.
«Я открыт для рассмотрения возможностей, которые могут существовать в связи с будущей ситуацией на Украине. Но сегодня утром я не могу объявить, что с датской стороны мы собираемся предоставить истребители», — добавил он.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN сообщил, что в Вашингтоне считают, что Украине сейчас не нужны истребители.
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете Pais подтвердил, что поставка странами Запада истребителей Украине сейчас не обсуждается.