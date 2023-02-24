В Дании не исключили поставок истребителей на Украину

И. о. главы Минобороны Дании Троелс Лунд Поульсен в интервью Датскому радио допустил возможность поставок Украине истребителей.

«Я не хочу отрицать, что в какой-то момент может возникнуть необходимость рассмотреть отправку истребителей», — цитирует его ТАСС.

По словам Поульсена, Дания готова будет передать самолёты при условии, что это сделают и другие страны, однако подчеркнул, что пока никаких решений на этот счёт не принималось.

«Я открыт для рассмотрения возможностей, которые могут существовать в связи с будущей ситуацией на Украине. Но сегодня утром я не могу объявить, что с датской стороны мы собираемся предоставить истребители», — добавил он.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN сообщил, что в Вашингтоне считают, что Украине сейчас не нужны истребители.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете Pais подтвердил, что поставка странами Запада истребителей Украине сейчас не обсуждается.