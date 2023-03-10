В США заявили о способности полностью заместить нефть и газ из России и ЕС

США могут полностью заместить российские нефть и газ на европейском рынке, заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского сената Джо Манчин.

«Я думаю, да, мы в состоянии», — приводит РИА Новости ответ Манчина на вопрос о возможности полностью заместить российскую нефть и газ на энергоносители американских компаний в Европе.

По его словам, это не позволит России использовать энергоносители в качестве «оружия».

Он отметил, что хотел бы полностью лишить российские энергоносители доступа к мировым рынкам.

В конце февраля стало известно, что страны G7 договорились продолжить работу для обеспечения ценового лимита на российские энергоносители и предотвращения попыток обойти их.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия не признаёт потолка цен на нефть, установленного странами G7, работает так, чтобы не наносить ущерб себе.