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Россия запросила проведение заседания СБ ООН по проблеме русофобии на 14 марта

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Россия запросила на 14 марта проведение заседания СБ ООН по проблеме русофобии, как фактора, который мешает разрешению кризиса на Украине.
Россия запросила проведение заседания СБ ООН по проблеме русофобии на 14 марта
  • globallookpress.com
  • © Manuel Elias/UN Photo

«Сегодня мы запросили проведение во вторник, 14 марта, открытого заседания СБ ООН по русофобии, как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса», — написал Полянский в своём Telegram-канале.

Он отметил, что будет затронут вопрос русофобии как на Украине, так и на Западе.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия больше не доверяет Западу.

Он отметил, что прежние отношения вернуть невозможно, поскольку единственное, что движет западными странами, которые проявили глубокую русофобию, — это стремление уничтожить Россию чужими руками.

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