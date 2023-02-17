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Небензя заявил, что Россия больше не может доверять западным странам

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Российский постпред при ООН Василий Небензя, обращаясь к западным представителям в Совете Безопасности ООН, заявил, что Россия больше не доверяет Западу.
Небензя заявил, что Россия больше не может доверять западным странам
  • AP

«У нас не осталось к вам никакого доверия. И никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить — ни в отношении нерасширения НАТО на Восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве», — цитирует дипломата РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что жить как прежде после утраченного доверия не получится.

Кроме того, отметил он, прежние отношения вернуть невозможно, поскольку единственное, что движет западными странами, которые проявили глубокую русофобию, — это стремление уничтожить Россию чужими руками.

Также Василий Небензя заявил, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями держал «камень за пазухой» и готовился к вооружённому противостоянию с Россией.

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