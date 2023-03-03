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Посольство России потребовало от Британии прекратить огульную русофобскую пропаганду

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Посольство России в Лондоне потребовало от британских властей прекратить огульную русофобскую пропаганду после роста числа преступлений на почве национальной ненависти против российских граждан, проживающих в Великобритании.
Посольство России потребовало от Британии прекратить огульную русофобскую пропаганду
  • AP

Ранее телеканал Sky News опубликовал репортаж, в котором было сказано, что в Британии увеличивается число преступлений против россиян на почве национальной ненависти.

В российском посольстве подчеркнули, что британским властям, а также международным и национальным правозащитным организациям необходимо обратить серьёзное внимание на информацию телеканала.

«Требуем от Лондона немедленного прекращения огульной антироссийской и русофобской пропаганды», — заявили в диппредставительстве.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия больше не доверяет Западу.

Он отметил, что прежние отношения вернуть невозможно, поскольку единственное, что движет западными странами, которые проявили глубокую русофобию, — это стремление уничтожить Россию чужими руками.

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