Лавров: на Западе ждали предлога, чтобы «вцепиться» в Россию

Запад ждал предлога, чтобы «вцепиться» в Россию, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Ждали момента, чтобы это сделать, потому что Россия стала восприниматься как слишком самостоятельный игрок, который набирает, может, не такую мощную экономическую силу, как Китай и Индия, но тем не менее остаётся в ряду ведущих экономик и имеет достаточно серьёзные морально-политические позиции на международной арене, выступая по ключевым для развивающихся стран вопросам с позиции справедливости», — сказал Лавров.

Ранее российский министр иностранных дел заявил об открытой работе Запада против России на пространстве СНГ.

Также в МИД России призвали страны СНГ в Центральной Азии к осторожности в диалоге с Западом.