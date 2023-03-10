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Лавров: на Западе ждали предлога, чтобы «вцепиться» в Россию

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Запад ждал предлога, чтобы «вцепиться» в Россию, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.
Лавров: на Западе ждали предлога, чтобы «вцепиться» в Россию
  • РИА Новости

«Ждали момента, чтобы это сделать, потому что Россия стала восприниматься как слишком самостоятельный игрок, который набирает, может, не такую мощную экономическую силу, как Китай и Индия, но тем не менее остаётся в ряду ведущих экономик и имеет достаточно серьёзные морально-политические позиции на международной арене, выступая по ключевым для развивающихся стран вопросам с позиции справедливости», — сказал Лавров.

Ранее российский министр иностранных дел заявил об открытой работе Запада против России на пространстве СНГ.

Также в МИД России призвали страны СНГ в Центральной Азии к осторожности в диалоге с Западом.

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