Совет управляющих МАГАТЭ назначил Гросси гендиректором агентства на второй срок
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«Совет управляющих МАГАТЭ назначил господина Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором агентства на второй срок, заканчивающийся 2 декабря 2027 года», — сообщил он.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что должен вести переговоры с Россией по ситуации вокруг Запорожской АЭС и он это делает.
По словам советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, заявление Гросси об усилении служб безопасности на Запорожской АЭС не соответствует действительности.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим продолжает саботировать создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как вынашивает планы по захвату объекта.