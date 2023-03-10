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Совет управляющих МАГАТЭ назначил Гросси гендиректором агентства на второй срок

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Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Гросси гендиректором агентства на второй срок, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Совет управляющих МАГАТЭ назначил Гросси гендиректором агентства на второй срок
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Kronsteiner

«Совет управляющих МАГАТЭ назначил господина Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором агентства на второй срок, заканчивающийся 2 декабря 2027 года», — сообщил он.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что должен вести переговоры с Россией по ситуации вокруг Запорожской АЭС и он это делает.

По словам советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, заявление Гросси об усилении служб безопасности на Запорожской АЭС не соответствует действительности.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим продолжает саботировать создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как вынашивает планы по захвату объекта.

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