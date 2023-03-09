В Женеве 13 марта пройдут консультации делегаций России и ООН по зерновой сделке

В Женеве 13 марта пройдут консультации по зерновой сделке с участием российской делегации и представителей ООН, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что прогноз по продлению сделки будет пессимистическим, если Запад продолжит не выполнять её «российскую» часть.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта.

МИД России заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.