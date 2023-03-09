Китайский дипломат Чжан прокомментировала статью NYT о взрывах на «Северных потоках»

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан прокомментировала статью газеты The New York Times о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

По мнению дипломата, данная статья внесла некоторую «неразбериху» в ситуацию с диверсией на газопроводах.

«Но это не смогло убедить общественность, поскольку некоторые задались вопросом: «Группировка называется администрацией (президента США Джо. — RT) Байдена?», — написала Мэйфан в Twitter.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что статья The New York Times о диверсиях на «Северных потоках» является неудачной попыткой дезинформации.