Российский лидер Владимир Путин не позволил развалить страну Западу, который пытался в 1990-е годы привести к власти в Москве плутократов.

Так высказался в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его словам, Путина запомнят как одного из величайших правителей в истории России.

«Он очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Риттер.

Он добавил, что российский лидер «хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе».

Ранее Риттер заявил, что Запад замалчивает правоту России про национализм на Украине, отметив, что там ставят памятники в честь Бандеры.

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что предлагаемая Путиным модель многополярного мира лучше, чем навязываемое Соединёнными Штатами мироустройство.