Экс-офицер разведки США Риттер: Путин жёстко ответил Западу на попытку развалить Россию
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Так высказался в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
По его словам, Путина запомнят как одного из величайших правителей в истории России.
«Он очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Риттер.
Он добавил, что российский лидер «хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе».
Ранее Риттер заявил, что Запад замалчивает правоту России про национализм на Украине, отметив, что там ставят памятники в честь Бандеры.
Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что предлагаемая Путиным модель многополярного мира лучше, чем навязываемое Соединёнными Штатами мироустройство.