Узнать больше

Экс-офицер разведки США Риттер: Путин жёстко ответил Западу на попытку развалить Россию

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин не позволил развалить страну Западу, который пытался в 1990-е годы привести к власти в Москве плутократов.
Экс-офицер разведки США Риттер: Путин жёстко ответил Западу на попытку развалить Россию
  • AP
  • © Maxim Blinov

Так высказался в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его словам, Путина запомнят как одного из величайших правителей в истории России.

«Он очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Риттер.

Он добавил, что российский лидер «хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе».

Ранее Риттер заявил, что Запад замалчивает правоту России про национализм на Украине, отметив, что там ставят памятники в честь Бандеры.

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что предлагаемая Путиным модель многополярного мира лучше, чем навязываемое Соединёнными Штатами мироустройство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить