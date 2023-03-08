Глава ВТБ Костин: между Западом и Россией «вскрылся абсцесс»

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью французскому изданию Les Echos заявил, что между Западом и Россией «вскрылся абсцесс».

По его словам, ранее он сотрудничал с руководителями банков в странах Европы и США. Он рассказал, что по-прежнему получает поздравительные открытки на Новый год, но считает, что публично на Западе о нём скажут, что «он токсичен».

«До недавнего времени таким токсичным я не был. Между Западом и нами вскрылся абсцесс», — цитирует его ТАСС.

Глава ВТБ выразил мнение, что действия Запада в отношении России заставляют бизнес посмотреть на ситуацию по-другому и надолго забыть о дружбе с западными странами.

Ранее руководители крупных швейцарских банков рассказали Financial Times, что богатые клиенты из Китая опасаются хранить свои деньги у них из-за санкций Запада против России.

В сентябре Костин заявил, что адаптация банковского сектора к новым условиям будет идти не один год.