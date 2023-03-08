FT: китайцы опасаются хранить деньги в банках Швейцарии из-за санкций против России

Руководители крупных швейцарских банков рассказали Financial Times, что богатые клиенты из Китая опасаются хранить свои деньги у них из-за санкций Запада против России.

В статье приводятся слова одного из руководителей швейцарского банка, курирующего операции, связанные с Азией.

По его словам, в банке были поражены из-за того, что «Швейцария отказалась от своего нейтрального статуса» на фоне действий Запада в отношении России.

«У меня есть статистические данные, свидетельствующие о том, что буквально сотни клиентов, которые хотели открыть счета, теперь этого не делают», — сказал он.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что санкции не решат украинский кризис, необходимы мирные переговоры.

По его словам, сейчас необходимы спокойствие, разумность и диалог.