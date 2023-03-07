Глава МИД КНР Цинь Ган: санкции не решат украинский кризис, необходимы мирные переговоры

Украинский кризис подошёл к критическому моменту, санкции не могут решить проблемы, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

«Украинский кризис подошёл к критическому моменту. Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, сейчас необходимы спокойствие, разумность и диалог.

«Необходимо как можно скорее запустить мирные переговоры. Необходимо уважать все законные озабоченности соответствующих сторон в сфере безопасности, таким образом достигать долгосрочной безопасности в Европе», — подчеркнул он.

2 марта главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Цинь Ган обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, включая позицию МИД Китая по политическому урегулированию украинского кризиса.

Ранее МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.