Костин заявил, что адаптация банковского сектора к новым условиям будет идти не один год

Адаптация российского банковского сектора к новым условиям будет идти не один год. Такое мнение выразил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Сами по себе изменения настолько масштабные и настолько глубокие, что адаптация финансового и банковского сектора будет идти не один год и требует очень серьезной перестройки всех финансовых и экономических отношений», — цитирует его РИА Новости.

Костин также подчеркнул, что экономике России удалось избежать массовых дефолтов и банковский рынок работает стабильно.

Ранее первый зампредседателя ЦБ России Дмитрий Тулин заявил, что российские банки за январь — июнь 2022 года понесли убытки в размере 1,5 трлн рублей.

Кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.