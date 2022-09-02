В ЦБ рассказали об убытках российских банков в I полугодии 2022 года в 1,5 трлн рублей
- РИА Новости
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Об этом он сказал в интервью РБК.
По его словам, основной удар в условиях кризиса и геополитической нестабильности приняли на себя крупнейшие российские банки.
Вместе с этим Тулин отметил, что банки обошлись «малой кровью», указав, что у них есть запас прочности и капитала в размере 7 трлн рублей.
По его словам, по итогам первой половины текущего года три четверти действующих банков оказались прибыльными и лишь четверть — убыточными.
Ранее сообщалось, что ЦБ России расширил возможности банков по продаже иностранной валюты.