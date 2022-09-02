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В ЦБ рассказали об убытках российских банков в I полугодии 2022 года в 1,5 трлн рублей

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Первый зампредседателя ЦБ России Дмитрий Тулин заявил, что российские банки за январь — июнь 2022 года понесли убытки в размере 1,5 трлн рублей.
В ЦБ рассказали об убытках российских банков в I полугодии 2022 года в 1,5 трлн рублей
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Об этом он сказал в интервью РБК.

По его словам, основной удар в условиях кризиса и геополитической нестабильности приняли на себя крупнейшие российские банки.

Вместе с этим Тулин отметил, что банки обошлись «малой кровью», указав, что у них есть запас прочности и капитала в размере 7 трлн рублей.

По его словам, по итогам первой половины текущего года три четверти действующих банков оказались прибыльными и лишь четверть — убыточными.

Ранее сообщалось, что ЦБ России расширил возможности банков по продаже иностранной валюты.

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