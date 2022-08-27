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ЦБ России расширил возможности банков по продаже иностранной валюты

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Банки смогут продавать населению наличные доллары и евро, поступившие в кассы после 9 апреля 2022 года не только от физлиц, но и из других источников, заявили Интерфаксу в ЦБ России.
ЦБ России расширил возможности банков по продаже иностранной валюты
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Российский регулятор подчеркнул, что для граждан ничего не поменяется — они по-прежнему смогут приобрести наличную валюту, поступившую в кассы после 9 апреля.

«Только если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь — и из иных источников. Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающая в кассы банков валюта для зачисления на счета от российских юридических лиц», — пояснили в ЦБ.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев ранее заявил в беседе с RT, что к концу следующей недели, в начале сентября, доллар и евро вырастут в цене на 1—2 рубля.

Согласно данным исследования Аналитического центра НАФИ, интерес россиян к курсам иностранных валют с весны этого года снизился.

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