Аналитик Деев: к концу следующей недели доллар и евро вырастут в цене на 1—2 рубля

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев заявил в беседе с RT, что в начале следующей недели доллар и евро вряд ли существенно изменят свои позиции.

«До конца месяца в России проходит налоговый период, когда компании-экспортёры продают валюту и закупают рубли для перечисления в бюджет налогов и акцизов. В такие периоды рубль обычно стабилен к другим валютам, его поддерживает высокий спрос на рублёвую ликвидность», — пояснил эксперт.

Но, по словам специалиста, с начала нового месяца этот фактор перестаёт работать и рубль немного снижается к доллару и евро.

«Это мы наверняка увидим в четверг и пятницу на следующей неделе. Кроме того, ранее Минфин заявлял, что готов уже в сентябре начать валютные интервенции, вследствие чего спрос на иностранную валюту внутри страны повысится, и это способно ослабить рубль», — добавил Деев.

По его прогнозу, можно ожидать, что к концу следующей недели, в начале сентября, доллар и евро вырастут в цене на 1—2 рубля.

«Для более кардинальных изменений курсов валют пока факторов нет», — заключил собеседник RT.

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