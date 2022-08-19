Экономист Гинько допустил массовую денежную эмиссию в США и странах ЕС к концу года

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT данные торгов, согласно которым курс евро на Московской бирже опустился ниже 59 рублей.

Как отметил Гинько, западные страны, которые ввели санкции против России, либо уже находятся в рецессии, либо «вползают» в неё.

Специалист ожидает, что к концу года или в начале следующего страны Евросоюза, а также США опять прибегнут к массовой эмиссии денег.

«Они снова будут вбрасывать огромное количество долларов и евро, потому что им нужно будет как-то попытаться поддержать падающий уровень жизни в этих странах, что уже угрожает правительствам», — рассказал экономист.

Собеседник RT допустил, что в ближайший месяц евро и доллар могут укрепляться.

Но после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США, по его мнению, «сначала доллар пойдёт вниз, а затем утянет за собой евро».

«Они будут сильно дешеветь к таким валютам, как китайский юань, российский рубль, индийская рупия. У нас валюты будут крепнуть — это будет тренд, который особенно проявится к концу этого года», — заключил он.

Ранее стало известно, что курс евро на Московской бирже опустился ниже 59 рублей.

Экономист Михаил Беляев в беседе с RT не исключил колебаний курса доллара из-за внешних факторов.