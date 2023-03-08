ООН: инцидент на «Северных потоках» должен быть расследован компетентными органами

Инцидент на нитках «Северного потока» должен быть расследован компетентными органами.

Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Определённо, это должно быть расследовано различными компетентными властями», — цитирует его РИА Новости.

Отвечая на просьбу прокомментировать публикацию NYT о том, что к диверсии могла быть якобы причастна проукраинская группа, представитель сказал, что у организации нет какой-либо информации из первых рук по поводу последних обвинений.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не знают, кто взорвал газопроводы «Северный поток», однако диверсия подтверждает необходимость защиты критической подводной инфраструктуры альянса.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, США и Британия используют метод управляемых утечек в деле вокруг «расследования» терактов на «Северных потоках», как это уже было много раз.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, акционеры «Северных потоков» должны настаивать на проведении прозрачного расследования.

Он отметил, что российскую сторону всё ещё не допускают до следствия.