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ООН: инцидент на «Северных потоках» должен быть расследован компетентными органами

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Инцидент на нитках «Северного потока» должен быть расследован компетентными органами.
ООН: инцидент на «Северных потоках» должен быть расследован компетентными органами
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Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Определённо, это должно быть расследовано различными компетентными властями», — цитирует его РИА Новости.

Отвечая на просьбу прокомментировать публикацию NYT о том, что к диверсии могла быть якобы причастна проукраинская группа, представитель сказал, что у организации нет какой-либо информации из первых рук по поводу последних обвинений.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не знают, кто взорвал газопроводы «Северный поток», однако диверсия подтверждает необходимость защиты критической подводной инфраструктуры альянса.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, США и Британия используют метод управляемых утечек в деле вокруг «расследования» терактов на «Северных потоках», как это уже было много раз.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, акционеры «Северных потоков» должны настаивать на проведении прозрачного расследования.

Он отметил, что российскую сторону всё ещё не допускают до следствия.

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