Президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN заявил, что уничтожение «Северных потоков» «полезно и выгодно» для Европы.

Он не стал оценивать достоверность сообщений западных СМИ о причастности проукраинской группы к подрыву трубопроводов.

«Но я скажу, что если «Северный поток» прекратит существование и по нему нельзя будет поставлять газ в Европу, то для Европы это будет выгодно, будет полезно», — цитирует его ТАСС.

Польский президент утверждает, что «Россия использовала газ в качестве инструмента для доминирования в Европе».

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

В Совете национальной безопасности (СНБ) США позже заявили, что не могут подтвердить сообщения The New York Times о проукраинской группировке, якобы причастной к подрыву «Северных потоков».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

До этого известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».