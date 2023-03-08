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Захарова: Россия понимает, что доказывать Западу его неправоту бесполезно

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Российская дипломатия понимает, что бесполезно и контрпродуктивно заниматься доказыванием Западу его неправоты.
Захарова: Россия понимает, что доказывать Западу его неправоту бесполезно
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Life.ru.

По её словам, смысла «биться в закрытую дверь» нет.

«Сейчас заниматься доказыванием им их неправоты — просто бесполезно, это контрпродуктивно», — подчеркнула Захарова.

Ранее профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт выразил мнение, что США не желают возвращения многополярного мира, предпочитая оставаться без конкурентов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мир находится в начале длительного транзита в сторону многополярности.

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