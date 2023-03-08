Захарова: Россия понимает, что доказывать Западу его неправоту бесполезно
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Life.ru.
По её словам, смысла «биться в закрытую дверь» нет.
«Сейчас заниматься доказыванием им их неправоты — просто бесполезно, это контрпродуктивно», — подчеркнула Захарова.
Ранее профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт выразил мнение, что США не желают возвращения многополярного мира, предпочитая оставаться без конкурентов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мир находится в начале длительного транзита в сторону многополярности.