Российская дипломатия понимает, что бесполезно и контрпродуктивно заниматься доказыванием Западу его неправоты.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Life.ru.

По её словам, смысла «биться в закрытую дверь» нет.

«Сейчас заниматься доказыванием им их неправоты — просто бесполезно, это контрпродуктивно», — подчеркнула Захарова.

Ранее профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт выразил мнение, что США не желают возвращения многополярного мира, предпочитая оставаться без конкурентов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мир находится в начале длительного транзита в сторону многополярности.