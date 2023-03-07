Американский профессор Уолт: администрация Джо Байдена боится многополярного мира
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Такое мнение выразил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в материале для Foreign Policy.
Автор отмечает, что после времён холодной войны США перешли в «приятное сияние так называемого однополярного момента». При этом разные учёные и мировые лидеры стали активно стремиться к возвращению многополярного мира.
«Он (Вашингтон. — RT) предпочитает широкие возможности и приятный статус незаменимой державы и не хочет отказываться от неоспоримого первенства», — считает Уолт.
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия и другие страны могут забить гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений Запада.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мир находится в начале длительного транзита в сторону многополярности.
Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай и Россия сохраняют приверженность многополярному миру.