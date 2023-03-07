Американский профессор Уолт: администрация Джо Байдена боится многополярного мира

США не желают возвращения многополярного мира, предпочитая оставаться без конкурентов.

Такое мнение выразил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в материале для Foreign Policy.

Автор отмечает, что после времён холодной войны США перешли в «приятное сияние так называемого однополярного момента». При этом разные учёные и мировые лидеры стали активно стремиться к возвращению многополярного мира.

«Он (Вашингтон. — RT) предпочитает широкие возможности и приятный статус незаменимой державы и не хочет отказываться от неоспоримого первенства», — считает Уолт.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия и другие страны могут забить гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений Запада.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мир находится в начале длительного транзита в сторону многополярности.

Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай и Россия сохраняют приверженность многополярному миру.