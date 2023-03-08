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В Германии заявили, что сообщения о теракте на СП не должны влиять на поставку оружия ВСУ

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Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что новые сообщения СМИ о теракте на «Северных потоках» не должны влиять на поставку Украине оружия и денег.
В Германии заявили, что сообщения о теракте на СП не должны влиять на поставку оружия ВСУ
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«Нам не поможет, если на основании подобных расследований, которые, безусловно, готовились тщательно и усердно, думать о том, какие последствия это может иметь для поддержки Украины», — сказал он в эфире радиостанции Deutschlandfunk, его слова приводит ТАСС.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Издание отметило, что любая причастность Украины к подрыву «Северных потоков» будет иметь серьёзные последствия для коалиции, поддерживающей Киев в противостоянии с Россией.

При этом американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации NYT являются скоординированным вбросом.

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