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Журналистка Daily Mail Рид: жизнь в России не изменилась спустя год западных санкций

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Санкции стран Запада не оказали существенного влияния на жизнь в России, в частности не привели к дефициту продуктов, заявила журналистка Daily Mail Сью Рид.

Она отметила, что жизнь в России спустя год после введения санкций не изменилась.

По её словам, фотографии супермаркетов и фудкортов в Перми создают ощущение, что западные санкции не оказали на Россию значительного влияния.

«Ситуация напоминает события 40-летней давности, когда многие из нас по ТВ наблюдали за жалкой жизнью россиян при коммунистах, когда приходилось стоять в очередях даже за простейшими продуктами вроде хлеба и яиц. Теперь очередь страдать дошла и до Британии», — написала Рид.

Ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию в России на фоне санкций пословицей «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что власти России смогли не допустить негативного сценария развития событий в экономике, однако нужно укрепить динамику развития страны с учётом внешних факторов.

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