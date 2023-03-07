Путин прокомментировал санкции пословицей «Не было бы счастья, да несчастье помогло»

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в России на фоне санкций пословицей «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

«Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: всё-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно», — заявил Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.

Путин подчеркнул, что России в целом удалось преодолеть трудности и проблемы, которые пытаются ей создавать извне в разных сферах.

Ранее Путин назвал задачей на 2023 год поддержание положительной тенденции развития экономики.

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что власти России смогли не допустить негативного сценария развития событий в экономике, однако нужно укрепить динамику развития страны с учётом внешних факторов.