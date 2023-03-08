Шольц заявил, что украинский конфликт продлится ещё долго

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что украинский конфликт будет длиться ещё долгое время.

«Нам приходится опасаться того, что это продлится ещё долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе», — приводит ТАСС слова Шольца во время встречи с согражданами в Котбусе.

Он отметил, что в связи с этим необходимо ставить производство вооружений и боеприпасов на постоянную основу.

Ранее немецкий канцлер заявил, что Запад готов предоставить определённые гарантии безопасности Украине после завершения конфликта, но время для этого пока не пришло.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов предположил, что власти Соединённых Штатов во время визита Олафа Шольца в Вашингтон могли сообщить ему о новой ключевой роли ФРГ в украинском конфликте.