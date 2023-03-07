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Глава МИД КНР: США по-разному относятся к суверенитету в ситуациях с Тайванем и Украиной

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Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что США по-разному относятся к суверенитету в ситуациях с Тайванем и Украиной.
Глава МИД КНР: США по-разному относятся к суверенитету в ситуациях с Тайванем и Украиной
  • Gettyimages.ru

«Китайский народ резонно задаёт вопросы. Почему, когда дело идёт об Украине, США разглагольствуют об уважении суверенитета и территориальной целостности, а если речь о вопросе Тайваня и Китае, то они не уважают суверенитет и территориальную целостность КНР?» — цитирует его РИА Новости.

Ранее Ган заявил, что власти Китая считают вопрос Тайваня красной линией, поэтому США не должны вмешиваться в его урегулирование.

В начале марта Китай сделал представление США из-за одобрения возможной сделки по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и снаряжения на сумму более $600 млн.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что продажа Тайваню вооружений США наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона.

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