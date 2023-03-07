В КНР назвали Тайвань красной линией в отношениях с США
Он отметил, что тайваньский вопрос затрагивает суть ключевых интересов страны.
«Это красная линия в китайско-американских отношениях, которую пересекать нельзя», — приводит ТАСС слова министра на пресс-конференции.
Дипломат добавил, что Пекин требует от Вашингтона не вмешиваться во внутреннюю политику КНР.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что продажа Тайваню вооружений США наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона.
2 марта Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.