В КНР назвали Тайвань красной линией в отношениях с США

Власти Китая считают вопрос Тайваня красной линией, поэтому США не должны вмешиваться в его урегулирование, заявил глава МИД КНР Цинь Ган.

Он отметил, что тайваньский вопрос затрагивает суть ключевых интересов страны.

«Это красная линия в китайско-американских отношениях, которую пересекать нельзя», — приводит ТАСС слова министра на пресс-конференции.

Дипломат добавил, что Пекин требует от Вашингтона не вмешиваться во внутреннюю политику КНР.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что продажа Тайваню вооружений США наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона.

2 марта Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.