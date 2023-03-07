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Товарооборот России и ЕС по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет

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Товарооборот России и ЕС по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, импорт российских товаров оказался на историческом максимуме, в торговле с Москвой появился рекордный дефицит.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Ввоз товаров из России в Евросоюз в 2022 году вырос на четверть и достиг €203,4 млрд.

Экспорт из ЕС в Россию снизился на 38,1%.

Товарооборот России и Евросоюза достиг €258,6 млрд.

В результате дефицит ЕС в торговле с Россией достиг по итогам года рекордных €148,2 млрд.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные списки ЕС — это абсурд, так как ограничения вводят против людей, которые не имеют отношения к какой-то санкционной тематике.

Исполняющий обязанности российского постпреда в Европейском союзе Кирилл Логвинов заявил, что эффект от десятого пакета санкций ЕС, введённого в отношении России, будет ограниченным.

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