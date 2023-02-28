МИД России: каждый новый пакет санкций ЕС показывает, что подобные инструменты не работают
- РИА Новости
«Каждый следующий «пакет» всё нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции — это инструмент, который не сработал», — говорится в заявлении дипломата.
Она напомнила о высказывании главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал ограничения ядом замедленного действия.
«Вот только «убивают» они, прежде всего, экономический суверенитет Евросоюза. ЕС может накладывать на себя сколько угодно ограничений применительно к торговле с Россией — это будет лишь усиливать его зависимость от прямых конкурентов», — заключила Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные списки ЕС — это абсурд, так как ограничения вводят против людей, которые не имеют отношения к какой-то санкционной тематике.
Исполняющий обязанности российского постпреда в Европейском союзе Кирилл Логвинов заявил, что эффект от десятого пакета санкций ЕС, введённого в отношении России, будет ограниченным.