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МИД России: каждый новый пакет санкций ЕС показывает, что подобные инструменты не работают

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Евросоюз ошибся во всех своих прогнозах в отношении последствий «удушающих» санкций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России: каждый новый пакет санкций ЕС показывает, что подобные инструменты не работают
  • РИА Новости

«Каждый следующий «пакет» всё нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции — это инструмент, который не сработал», — говорится в заявлении дипломата.

Она напомнила о высказывании главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал ограничения ядом замедленного действия.

«Вот только «убивают» они, прежде всего, экономический суверенитет Евросоюза. ЕС может накладывать на себя сколько угодно ограничений применительно к торговле с Россией — это будет лишь усиливать его зависимость от прямых конкурентов», — заключила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные списки ЕС — это абсурд, так как ограничения вводят против людей, которые не имеют отношения к какой-то санкционной тематике.

Исполняющий обязанности российского постпреда в Европейском союзе Кирилл Логвинов заявил, что эффект от десятого пакета санкций ЕС, введённого в отношении России, будет ограниченным.

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