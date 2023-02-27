Дипломат Логвинов назвал ограниченным эффект десятого пакета санкций ЕС против России
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Об этом, как пишет РИА Новости, Логвинов сказал в эфире телеканала «Россия 24».
По словам дипломата, на практике введённые рестрикции мало на что влияют.
Логвинов добавил, что банки и компании России оказались готовы к новым санкциям.
«Поэтому эффект десятого пакета, я думаю, можно считать достаточно ограниченным», — отметил он.
В постпредстве России при ЕС ранее назвали нелегитимным десятый пакет антироссийских санкций.