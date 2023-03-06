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Россия осудила попытки Запада использовать СПЧ ООН для политизации ситуации в Мьянме

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Российский дипломат Игорь Сергеев, выступивший в ходе 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, осудил попытки стран Запада использовать это мероприятие для политизации вопроса, касающегося ситуации в Мьянме.

«Негативно расцениваем настойчивое стремление западных стран использовать СПЧ для политизации мьянманского вопроса и придания его обсуждению конфронтационного характера», — цитирует его ТАСС.

По его словам, российская сторона считает, что задача мирового сообщества заключается в содействии урегулированию в Мьянме без вмешательства во внутренние дела этой страны.

В феврале сообщалось, что Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому.

В декабре 2021 года американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США выступают за введение запрета на поставки оружия военным Мьянмы.

В августе 2022 года в Мьянме решили продлить режим чрезвычайного положения на шесть месяцев.

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