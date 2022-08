В Мьянме продлили чрезвычайное положение в стране на шесть месяцев

В Мьянме решили продлить режим чрезвычайного положения в стране на шесть месяцев.

Об этом сообщает The Global New Light of Myanmar со ссылкой на заявление Совета национальной обороны и безопасности.

«Члены совета единогласно поддержали предложение о продлении срока действия объявленного чрезвычайного положения ещё на шесть месяцев в соответствии со ст. 425 Конституции», — цитирует издание текст заявления.

В декабре 2021 года сообщалось, что госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен выступил за введение запрета на поставки оружия военным Мьянмы.