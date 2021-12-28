Блинкен заявил о необходимости запрета на поставки оружия военным Мьянмы

Власти США выступают за введение запрета на поставки оружия военным Мьяны. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

Соответствующая информация приводится на сайте Госдепа.

«США осуждают совершённые 24 декабря военными Мьянмы нападения, в результате которых погибли не менее 35 человек, включая женщин, детей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «международное сообщество должно принять дополнительные меры, чтобы не допустить новых жестокостей в Мьянме, в том числе путём прекращения продажи оружия и технологий двойного назначения военным».

Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции, связанные с КНДР, Китаем и Мьянмой.