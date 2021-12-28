Блинкен заявил о необходимости запрета на поставки оружия военным Мьянмы

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Власти США выступают за введение запрета на поставки оружия военным Мьяны. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
Блинкен заявил о необходимости запрета на поставки оружия военным Мьянмы
  • Reuters

Соответствующая информация приводится на сайте Госдепа.

«США осуждают совершённые 24 декабря военными Мьянмы нападения, в результате которых погибли не менее 35 человек, включая женщин, детей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «международное сообщество должно принять дополнительные меры, чтобы не допустить новых жестокостей в Мьянме, в том числе путём прекращения продажи оружия и технологий двойного назначения военным».

Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции, связанные с КНДР, Китаем и Мьянмой.

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