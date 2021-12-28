Блинкен заявил о необходимости запрета на поставки оружия военным Мьянмы
- Reuters
Соответствующая информация приводится на сайте Госдепа.
«США осуждают совершённые 24 декабря военными Мьянмы нападения, в результате которых погибли не менее 35 человек, включая женщин, детей», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «международное сообщество должно принять дополнительные меры, чтобы не допустить новых жестокостей в Мьянме, в том числе путём прекращения продажи оружия и технологий двойного назначения военным».
Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции, связанные с КНДР, Китаем и Мьянмой.