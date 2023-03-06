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В Анкаре полагают, что Запад будет препятствовать России в реализации зерновой сделки

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Западные страны продолжат препятствовать России в реализации зерновой сделки, заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.
В Анкаре полагают, что Запад будет препятствовать России в реализации зерновой сделки
  • Gettyimages.ru

«Американцы и их западные партнёры продолжат затруднять для России любые способы получения прибыли, в том числе через зерновую сделку», — сказал он РИА Новости.

Также Эрхан отметил, что это всё же гуманитарный вопрос, в связи с чем ООН должна приложить максимум усилий для защиты сделки от санкций.

«Это не схоже с чем-то вроде экспорта нефти или оружия. От этого зависит жизнь людей», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что Россия готова и далее выполнять договорённости в рамках зерновой сделки, если другие её участники будут исполнять обязательства на равноправной основе.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил о необходимости продлить зерновую сделку «любой ценой».

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