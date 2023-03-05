Узнать больше

МИД России: Москва готова участвовать в зерновой сделке при равноправном её выполнении

Короткая ссылка
Россия готова и далее выполнять договорённости в рамках зерновой сделки, если другие её участники будут исполнять обязательства на равноправной основе.
МИД России: Москва готова участвовать в зерновой сделке при равноправном её выполнении
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Если эта договорённость, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договорённость равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договорённостях», — цитирует её ТАСС.

Ранее российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил о необходимости продлить зерновую сделку «любой ценой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить