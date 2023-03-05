МИД России: Москва готова участвовать в зерновой сделке при равноправном её выполнении

Россия готова и далее выполнять договорённости в рамках зерновой сделки, если другие её участники будут исполнять обязательства на равноправной основе.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Если эта договорённость, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договорённость равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договорённостях», — цитирует её ТАСС.

Ранее российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил о необходимости продлить зерновую сделку «любой ценой».