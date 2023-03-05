Глава Всемирной продовольственной программы: зерновую сделку нужно продлить «любой ценой»
- РИА Новости
«Миллионы голодающих в мире зависят от этого зерна», — написал он в Twitter.
Бисли предупредил, что, если зерновая сделка не будет продлена, «население Земли окажется в опасности».
«Это соглашение необходимо продлить любой ценой. Одна Украина способна прокормить 400 млн человек в мире, ВПП только благодаря этой сделке может оказать помощь 36 млн человек», — заключил он.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция прикладывает все усилия, направленные на продление зерновой сделки.
Российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.
В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.