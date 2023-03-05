Глава Всемирной продовольственной программы: зерновую сделку нужно продлить «любой ценой»

Зерновую сделку необходимо продлить «любой ценой». Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли.

«Миллионы голодающих в мире зависят от этого зерна», — написал он в Twitter.

Бисли предупредил, что, если зерновая сделка не будет продлена, «население Земли окажется в опасности».

«Это соглашение необходимо продлить любой ценой. Одна Украина способна прокормить 400 млн человек в мире, ВПП только благодаря этой сделке может оказать помощь 36 млн человек», — заключил он.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция прикладывает все усилия, направленные на продление зерновой сделки.

Российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.