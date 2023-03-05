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Чавушоглу заявил, что Турция прикладывает усилия для продления зерновой сделки

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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция прикладывает все усилия, направленные на продление зерновой сделки.
Чавушоглу заявил, что Турция прикладывает усилия для продления зерновой сделки
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, Чавушоглу сказал в ходе выступления на конференции по вопросу развития наименее развитых стран, которая проходит в Катаре.

«Мы усердно трудимся над беспрепятственной реализацией и продлением зерновой сделки», — указал глава турецкого МИД.

Дипломат добавил, что у него уже состоялись обсуждения по этому вопросу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Ранее российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.

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