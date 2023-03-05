Чавушоглу заявил, что Турция прикладывает усилия для продления зерновой сделки

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция прикладывает все усилия, направленные на продление зерновой сделки.

Об этом, как пишет РИА Новости, Чавушоглу сказал в ходе выступления на конференции по вопросу развития наименее развитых стран, которая проходит в Катаре.

«Мы усердно трудимся над беспрепятственной реализацией и продлением зерновой сделки», — указал глава турецкого МИД.

Дипломат добавил, что у него уже состоялись обсуждения по этому вопросу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Ранее российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.