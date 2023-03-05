Китай расширит импорт энергоресурсов в 2023 году

Проект бюджета КНР предполагает расширение импорта передовых технологий и энергоресурсов в 2023 году.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Планируется расширять импорт передовых технологий», — говорится в сообщении.

Также, согласно проекту бюджета, речь идёт о важном оборудовании, энергетических ресурсах и других видах продукции.

Отмечается, что информация об этом появилась на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Ранее сообщалось, что Китай увеличит военный бюджет в 2023 году.

Также власти Китая пообещали вести решительную борьбу против независимости Тайваня.