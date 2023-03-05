Китай расширит импорт энергоресурсов в 2023 году
Об этом сообщает РИА Новости.
«Планируется расширять импорт передовых технологий», — говорится в сообщении.
Также, согласно проекту бюджета, речь идёт о важном оборудовании, энергетических ресурсах и других видах продукции.
Отмечается, что информация об этом появилась на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.
Ранее сообщалось, что Китай увеличит военный бюджет в 2023 году.
Также власти Китая пообещали вести решительную борьбу против независимости Тайваня.