Китай пообещал вести решительную борьбу против независимости Тайваня
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что такое заявление было сделано в рамках открытия парламентской сессии.
«Мы будем вести решительную борьбу против так называемой «независимости Тайваня», — говорится в сообщении.
Также Пекин отметил, что будет содействовать «воссоединению Родины».
Ранее в Пекине заявили, что наращивают оборонный бюджет для ответов на вызовы безопасности.
Также власти Китая заявили, что модернизация ВС КНР не представляет угрозы для других стран.