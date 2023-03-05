Китай пообещал вести решительную борьбу против независимости Тайваня

В Китае заявили о решительной борьбе против независимости Тайваня в 2023 году.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такое заявление было сделано в рамках открытия парламентской сессии.

«Мы будем вести решительную борьбу против так называемой «независимости Тайваня», — говорится в сообщении.

Также Пекин отметил, что будет содействовать «воссоединению Родины».

Ранее в Пекине заявили, что наращивают оборонный бюджет для ответов на вызовы безопасности.

Также власти Китая заявили, что модернизация ВС КНР не представляет угрозы для других стран.