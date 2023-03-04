В Пекине заявили, что наращивают оборонный бюджет для ответов на вызовы безопасности

Китай наращивает оборонный бюджет в связи с необходимостью отвечать на сложные вызовы безопасности.

Об этом заявил официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао.

«Наращивание расходов на оборону связано и с необходимостью отвечать на сложные вызовы безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Он пояснил, что это также связано с необходимостью «выполнять обязательства крупной страны».

Чао также отметил, что модернизация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) не представляет угрозы ни для одной страны мира.

Ранее Китай сделал представление США из-за одобрения возможной сделки по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и снаряжения на сумму более $600 млн.

2 марта Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.