Власти Китая заявили, что модернизация ВС КНР не представляет угрозы для других стран

Модернизация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) не представляет угрозы ни для одной страны мира.

Об этом заявил официальный представитель 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Ван Чао.

Он подчеркнул, что будущее Китая тесно переплетено с будущим всего мира.

«Военная модернизация Китая не будет представлять угрозы ни для одной страны. Напротив, это действенная сила для защиты стабильности в регионе и мира во всём мире», — цитирует его ТАСС.

Ранее Китай сделал представление США из-за одобрения возможной сделки по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и снаряжения на сумму более $600 млн.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин также заявила, что продажа Тайваню вооружений США наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона.

2 марта Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.