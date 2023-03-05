Китай увеличит военный бюджет в 2023 году
Об этом сообщает РИА Новости.
«Расходы на национальную оборону составят 1553,7 миллиарда юаней с увеличением на 7,2%», — говорится в документе.
При этом отмечается, что Китай наращивает оборонный бюджет, исходя из необходимости «отвечать на сложные вызовы безопасности».
Ранее в Китае заявили о решительной борьбе против независимости Тайваня в 2023 году.
Также сообщалось, что Белоруссия и Китай договорились укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности.