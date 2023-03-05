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Китай увеличит военный бюджет в 2023 году

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Согласно новому проекту бюджета КНР, страна в 2023 году планирует увеличение своего военного бюджета.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Расходы на национальную оборону составят 1553,7 миллиарда юаней с увеличением на 7,2%», — говорится в документе.

При этом отмечается, что Китай наращивает оборонный бюджет, исходя из необходимости «отвечать на сложные вызовы безопасности». 

Ранее в Китае заявили о решительной борьбе против независимости Тайваня в 2023 году.

Также сообщалось, что Белоруссия и Китай договорились укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности.

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