Китай увеличит военный бюджет в 2023 году

Согласно новому проекту бюджета КНР, страна в 2023 году планирует увеличение своего военного бюджета.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Расходы на национальную оборону составят 1553,7 миллиарда юаней с увеличением на 7,2%», — говорится в документе.

При этом отмечается, что Китай наращивает оборонный бюджет, исходя из необходимости «отвечать на сложные вызовы безопасности».

Ранее в Китае заявили о решительной борьбе против независимости Тайваня в 2023 году.

Также сообщалось, что Белоруссия и Китай договорились укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности.