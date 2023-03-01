Белоруссия и Китай договорились укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности
- AP
«Стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах и сфере безопасности», — говорится в заявлении.
Кроме того, Пекин и Минск будут углублять совместную работу в областях подготовки военных кадров, совместной борьбы с транснациональной и террористической преступностью и терроризмом, а также вести совместную превентивную борьбу с цветными революциями.
В документе также сообщается, что Китай поддерживает ускоренное вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена.
Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находится с визитом в КНР.