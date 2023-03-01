Белоруссия и Китай договорились укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности

Белоруссия и КНР подписали заявление об укреплении всестороннего стратегического партнёрства. Об этом сообщает БЕЛТА по итогам переговоров белорусского и китайского лидеров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина в Пекине.

«Стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах и сфере безопасности», — говорится в заявлении.

Кроме того, Пекин и Минск будут углублять совместную работу в областях подготовки военных кадров, совместной борьбы с транснациональной и террористической преступностью и терроризмом, а также вести совместную превентивную борьбу с цветными революциями.

В документе также сообщается, что Китай поддерживает ускоренное вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена.

Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находится с визитом в КНР.