Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС

Китай поддерживает ускоренное вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Белоруссии и КНР.

«Стороны продолжат осуществлять всестороннее сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Китай поддерживает ускоренное вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена», — цитирует документ БЕЛТА.

Белорусский президент Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находится с визитом в КНР.

Минск предложил Пекину создавать совместные предприятия и развивать кооперацию, отметил Лукашенко.