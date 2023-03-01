Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС
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Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Белоруссии и КНР.
«Стороны продолжат осуществлять всестороннее сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Китай поддерживает ускоренное вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена», — цитирует документ БЕЛТА.
Белорусский президент Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находится с визитом в КНР.
Минск предложил Пекину создавать совместные предприятия и развивать кооперацию, отметил Лукашенко.