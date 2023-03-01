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Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС

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Китай поддерживает ускоренное вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена.
Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС
  • AP

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Белоруссии и КНР.

«Стороны продолжат осуществлять всестороннее сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Китай поддерживает ускоренное вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена», — цитирует документ БЕЛТА.

Белорусский президент Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находится с визитом в КНР.

Минск предложил Пекину создавать совместные предприятия и развивать кооперацию, отметил Лукашенко.

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