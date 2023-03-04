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МИД России назвал безответственность Запада препятствием развитию стран после коронавируса

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В Министерстве иностранных дел России назвали безответственность Запада ключевым препятствием развитию стран после COVID-19.
МИД России назвал безответственность Запада препятствием развитию стран после коронавируса
  • РИА Новости

Соответствующее заявление министерство опубликовало на своём сайте по итогам участия замглавы ведомства Сергея Вершинина в саммите контактной группы Движения неприсоединения по постковидному восстановлению.

Уточняется, что в российском выступлении было акцентировано, что «ключевым препятствием восстановлению и развитию является безответственная политика «коллективного Запада».

«Отчаянные усилия удержать ускользающее доминирование проявляются в виде попыток подменить международное право и Устав ООН концепцией «миропорядка, основанного на правилах». Эти «правила» устанавливаются узким кругом государств и произвольно изменяются в угоду корыстным интересам без оглядки на подавляющее большинство населения Земли», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД России заявили, что западные страны требуют от киевского режима продолжать боевые действия.

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